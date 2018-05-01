КП "Одесгорэлектротранс" планирует закупить шесть новых трамвайных вагонов

Согласно условиям тендера, коммунальное предприятие городского электротранспорта "Одесгорэлектротранс" намерено приобрести шесть кузовов трамвайных вагонов с частично низким уровнем пола и электронной транзисторно-импульсной системой управления тяговым электроприводом. Ожидаемая стоимость закупки составляет 31,8 миллиона гривен или 5,3 миллиона за одну единицу техники.

Трамвай должен быть новым, не ранее 2017 года выпуска, уровень низкого пола должен составлять не менее 30%, а общая пассажировместимость - не менее 1145 человек. Также вагон должен иметь в салоне не менее 26 посадочных мест. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 15 июня, а проведение электронных торгов запланировано на 23 июля текущего года.