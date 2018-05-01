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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Сегодня на сцену Евровидения-2018 выйдет одессит Melovin

Категория: Новости

Сегодня на сцену Евровидения-2018 выйдет одессит Melovin

  10 мая в Португалии состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018. Именно сегодня на сцену выйдет одессит Melovin, который завоевал право представлять Украину.

Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, одержал победу в финале национального отбора.

Своим хитом «Under the Ladder» 21-летний певец будет закрывать сегодняшнее шоу — в списке исполнителей он 18-й.

По результатам сегодняшних выступлений 10 участников попадут в финал «Евровидения».

В прямом эфире его можно будет увидеть на каналах «UA: Первый», «UA: Крым» и «СТБ». Трансляция начнется в 22:00.


Источник: Пушкинская



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