В Аркадии иномарка врезалась в столб

ДТП произошло сегодня в четыре часа утра на улице Генуэзской. По информации Патрульной полиции, автомобиль «Пежо» внезапно съехал с дороги и врезался в столб. К счастью, от столкновения пострадал только сам автомобиль.

Двое находящихся в нем людей каких-либо повреждений не получили. Поэтому прибывшие на место полицейские ограничились составлением административного протокола по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства).

Отметим, что по имеющейся информации перед столкновением водитель иномарки даже не пытался тормозить.