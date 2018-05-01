День Победы в Одесской области прошел без серьезных происшествий

Об этом сообщает руководство ГУНП. Так, по словам начальника ГУНП Дмитрия Головина, в праздничных мероприятиях в регионе приняли участие более пятидесяти тысяч человек- тридцать пять тысяч в Одессе и еще пятнадцать - в районах области.

Никаких серьезных эксцессов допущено не было. Всего сотрудниками полиции было задержано пять человек. Двое - за мелкое хулиганство, а трое- за пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.

По этим трем фактам возбуждено уголовное производство по статье 436-1 (изготовление и распространение коммунистической и нацисткой символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов).

В целом в охране общественного порядка были задействованы более тысячи правоохранителей. И, как особо отметил Дмитрий Головин, «…во время охраны общественного порядка мы применяли самые современные европейские технологии. Все они, включая и т.н. «скандинавский метод» показали высокую эффективность!»