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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Водоснабжение большей части города может быть восстановлено досрочно

Категория: Новости


Водоснабжение большей части города может быть восстановлено досрочно

  Как рассказал первый вице-мэр Анатолий Орловский, поскольку вода быстро сошла, активная фаза работ началась раньше запланированного срока. Поэтому есть вероятность, что восстановить водоснабжение удастся уже к утру.

Напомним, что с сегодняшнего утра ввиду необходимости введения в эксплуатацию нового участка водовода на площади Толбухина было прекращено водоснабжение киевского, Приморского им Малиновского районов.

Первоначально руководство «Инфоксводоканала» обещало восстановить водоснабжение 11 мая к полудню. Однако теперь , возможно, удастся восстановить подачу воды в дома большинства одесситов на несколько часов раньше запланированного ранее срока.



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