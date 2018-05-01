Водоснабжение большей части города может быть восстановлено досрочно

Как рассказал первый вице-мэр Анатолий Орловский, поскольку вода быстро сошла, активная фаза работ началась раньше запланированного срока. Поэтому есть вероятность, что восстановить водоснабжение удастся уже к утру.

Напомним, что с сегодняшнего утра ввиду необходимости введения в эксплуатацию нового участка водовода на площади Толбухина было прекращено водоснабжение киевского, Приморского им Малиновского районов.

Первоначально руководство «Инфоксводоканала» обещало восстановить водоснабжение 11 мая к полудню. Однако теперь , возможно, удастся восстановить подачу воды в дома большинства одесситов на несколько часов раньше запланированного ранее срока.