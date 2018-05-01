В Одессе «евромайдановцы» воюют с израильским бизнесменом

Одесский «евромайдановец» Марк Гордиенко воюет с проживающим в Одессе гражданином Израиля Романом Купером: всё началось с попытки убедить бизнесмена «пожертвовать на АТО» 50 тысяч долларов.

Пожертвование, разумеется, должно было попасть в зону АТО посредством «Совета общественной безопасности» Марка Гордиенко. Бизнесмен идти навстречу активистам отказался, заявив, что и без них помогает АТО более чем достаточно. Однако активисты продолжали настаивать.

Правда, бизнесмен оказался не робкого десятка: он нанял охрану, в том числе одну из «общественных организаций», сформированных бывшими сотрудниками правоохранительных органов — людей неробкого десятка и с богатым жизненным опытом. В этой ситуации люди Гордиенко решили, что овчинка не стоит выделки и предпочли оставить предпринимателя в покое.

Однако конфликт неожиданно обострился 2 мая, когда один из праворадикальных активистов на Куликовом поле оскорбил пришедшего туда Купера по национальному признаку. Купер решил, что активист — представитель организации Марка Гордиенко (что не соответствовало действительности), и в ответ публично пообещал, цитируем, «поставить Гордиенко раком».