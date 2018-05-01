В Одесской области за одни сутки сгорели два автомобиля

Про информации ГСЧС, накануне утром в Кодыме, во дворе частного дома произошло возгорание грузового автомобиля «ЗИЛ». Прибывший пожарный экипаж за десять минут погасил огонь, не позволив ему перекинуться на жилые строения. От пожара пострадали моторный отсек и салон на площади два квадратных метра.

А вечером в Рени отмечено возгорание автомобиля «Мерседес». Там так же быстро погасили возгорания, как и в первом случае, пострадали моторный отсек и салон так же на площади два квадратных метра. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Отметим, что как показывает практика, в большинстве случаев причинами таких возгораний автомобилей, которые ранее происходили в Одесском регионе, были поджоги.