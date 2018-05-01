Одесская область получит вакцины от столбняка и бешенства

Ряд ценных препаратов получит Одесская область в качестве гуманитарной помощи от Индии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, в перечне препаратов указаны четыре вида вакцин. Среди них - иммуноглобулин противостолбнячный (1960 доз), антитоксин столбнячный (4475 доз), дифтерийный антитоксин (50 доз), антирабический иммуноглобулин, применяемый при угрозе заражения бешенством (810 доз), и еще антитоксин против змеиного яда (84 дозы).

Препараты имеют разный срок годности - от 2019 до 2021 года.