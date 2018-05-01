В центре Одессы пройдет выставка автомобилей

11-12 мая 2018 года на Екатерининской площади Одессы и 13 мая на 6 км Овидиопольской дороги пройдет 4-й ежегодный автомобильный фестиваль «SuperCarsRun».

В программе мероприятия в Одессе: выставка автомобилей, соревнования автомобилей классов super и street, проведение картинга CUP, закрытый тест-драйв для участников и др.

Начало мероприятия 11 мая - в 12:00.

В связи с проведением фестиваля в районе Екатерининской площади будет ограничено движение автотранспорта и парковка автомобилей. Схема движения городского общественного транспорта (маршрутки) остается без изменений.

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«SuperCarsRun» - единственный в Украине проект для владельцев суперкаров и топовых спорткаров, таких как AMG, Mpower, RS, Shelby и других. В 2018 году в выставке примут участие городские спорткары и авто.

13 мая на треке (6 км Овидиопольской дороги) будут соревноваться авто 2-х классов в 2-х дисциплинах: drag racing & time attack.