Родственники погибших 2-го мая 2014 года выступают против эксгумации

Сегодня, 10 мая, родственники погибших одесситов 2 мая 2014 года на Куликовом поле пикетировали областную прокуратуру. Люди выступили против проведения эксгумации тел, так как опасаются, что результаты экспертизы будут искажены.

Повторное исследование 6 тел решили провести киевские судмедэксперты, которые 22 февраля 2017 года отправили в Нацполицию в Одесской области ходатайство об эксгумации трупов и получили согласие.

Напомним, пожар в Доме профсоюзов унес жизни 32 человек, еще 10 погибли, выпрыгивая из окон. Причину смерти граждан устанавливали в Одесском областном бюро судмедэкспертиз.

С протестующими пообщался заместитель прокурора Юрий Кичук и пообещал «проговорить» вопрос эксгумации.