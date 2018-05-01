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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Родственники погибших 2-го мая 2014 года выступают против эксгумации

Категория: Новости

Родственники погибших 2-го мая 2014 года выступают против эксгумации

  Сегодня, 10 мая, родственники погибших одесситов 2 мая 2014 года на Куликовом поле пикетировали областную прокуратуру. Люди выступили против проведения эксгумации тел, так как опасаются, что результаты экспертизы будут искажены.

Повторное исследование 6 тел решили провести киевские судмедэксперты, которые 22 февраля 2017 года отправили в Нацполицию в Одесской области ходатайство об эксгумации трупов и получили согласие.

Напомним, пожар в Доме профсоюзов унес жизни 32 человек, еще 10 погибли, выпрыгивая из окон. Причину смерти граждан устанавливали в Одесском областном бюро судмедэкспертиз.

С протестующими пообщался заместитель прокурора Юрий Кичук и пообещал «проговорить» вопрос эксгумации.


Источник: Первый Одесский Портал



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