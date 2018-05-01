 
Информация к новости
  • Просмотров: 123
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Справедливость одинакова для всех?

Категория: Новости


Справедливость одинакова для всех?

  Несмотря на то, что в намерения «водопроводников» не входило отключение подачи воды в Суворовском районе, часть поселка Котовского все же присоединилась к общему одесскому «обезвоживанию».

Правда, прекращение подачи «живительной влаги» там связано не с плановыми работами, а с аварийной ситуацией.

По данным «Инфокводоканала» причиной стал прорыв трубы на улице Семена Палия. В результате без водоподачи остались около трех десятков многоквартирных зданий на улицах Марсельской, Заболотного и Семена Палия.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 