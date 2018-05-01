Справедливость одинакова для всех?

Несмотря на то, что в намерения «водопроводников» не входило отключение подачи воды в Суворовском районе, часть поселка Котовского все же присоединилась к общему одесскому «обезвоживанию».

Правда, прекращение подачи «живительной влаги» там связано не с плановыми работами, а с аварийной ситуацией.

По данным «Инфокводоканала» причиной стал прорыв трубы на улице Семена Палия. В результате без водоподачи остались около трех десятков многоквартирных зданий на улицах Марсельской, Заболотного и Семена Палия.