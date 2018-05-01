Одесский скалолаз прославился в Китае

Одессит Даниил Болдырев получил бронзовую медаль на третьем этапе Кубка мира по скалолазанию в китайском Чунцине.

Награду спортсмен получил по дисциплине «скорость», одержав победу в парном подъеме с китайцем Жин Ксин Ли.

«Золото» досталось россиянину Дмитрию Тимофееву, «серебро» — индонезийцу Джалоло Аспару.

Даниил Болдырев — первый в мире человек, поднявшийся на 15-метровую стенку менее, чем за 6 секунд. За это его прозвали «украинским человеком-пауком». События на Донбассе вынудили его переехать из родного Донецка в Одессу и сочетать тренировки с работой.

Соревнования по болдерингу и скорости в Чунцине собрали 287 спортсменов из 30 стран мира. Украину представляет шестеро скалолазов.