В Таирова пройдут повторные выборы главы поселкового совета

Таировская поселковая избирательная комиссия назначила повторные выборы председателя сельсовета.

Такое решение комиссия приняла вчера, 10 мая, а выборы главы сельского совета решили назначить на 15 июля.

Кроме того, комиссия предприняла третью попытку созвать первую сессию Таировского сельского совета 12 мая. В марте избирком предпринял две попытки созвать первую сессию, но обе провалились.

Двадцатого марта глава ТИК Олег Буравлев заявил, что закон не указывает как комиссии действовать дальше если не собирается первая сессия вторично, но намекнул, что ТИК обладает регистрационными правами и возможно будет «принимать решение по тем депутатам, которые не являются на сессию».

В первый раз, 1 марта, сессия Таировского поселкового совета не состоялась, поскольку на пленарное заседание явились только 12 зарегистрированных депутатов, а этого - недостаточно для кворума.

В результате Таировская поселковая избирательная комиссия обратилась в суд с иском против восьми новоизбранных депутатов поселкового совета территориальной громады, которые игнорировали попытки созвать первую сессию совета.