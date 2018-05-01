Пантелеймон Бумбурас: Одесские и американские греки планируют совместный проект

Одесский меценат, Почётный Консул Греции в Украине Пантелеймон Бумбурас на днях посетил с дипломатической миссией Нью-Йорк (США).

Он выступил в качестве гранд-маршала масштабного парада в центре города, приуроченному ко Дню Независимости Греции. Однако это не единственная цель визита одесского бизнесмена в США.

Накануне праздника, Пантелеймон Бумбурас провел ряд официальных встреч с американскими высокопоставленными чиновниками, политиками, представителями духовенства и бизнесменами-миллиардерами. Среди них – Президент Федерации греческих обществ Нью-Йорка Петрос Галатулас, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, окружной прокурор округа Нассау Мэдлин Сингас, архиепископ Американский Димитрий, американский миллиардер Джон Кациматидис. Речь шла об усилении связей греческих диаспор в разных странах мира и создании совместных проектов.

За последние несколько месяцев я дважды посетил США. Все встречи носили исключительно официальный характер и были направлены на укрепление связей между греческими диаспорами во всех уголках планеты. Наша задача – создавать крупные проекты, внедрять новые учебно-образовательные и культурные программы и помогать своим землякам. У нас есть некоторые планы, однако афишировать их мы будем чуть позже. Отмечу лишь главное: масштабный греческий парад в центре Нью-Йорка – яркий пример того, насколько греческий народ сплоченный,

- отметил Пантелеймон Бумбурас.

На фото: Гранд-маршалы греческого парада в Нью-Йорке 22 апреля 2018 года. Одесский меценат Пантелеймон Бумбурас, Президент Федерации греческих обществ Нью-Йорка Петрос Галатулас, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.