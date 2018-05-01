Глеб Милютин: в трех районах Одесщины остановлено незаконное производство и реализация табачных изделий

Нарушая требования действующего законодательства и не уплачивая ни копейки налогов в бюджет, дельцы организовали две линии по массовому изготовлению фальсифицированных сигарет и линию по обработке табака в поселках Березовского, Лиманского и Овидиопольского районов Одесщины,

- сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Незаконная деятельность выявлена совместной межведомственной группой в составе представителей фискальной службы, пограничников и Службы безопасности Украины в рамках расследования уголовного производства по признакам статьи 227 Уголовного кодекса Украины («Умышленное введение в оборот на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции»).

Объемы изъятой продукции поражают - 500 ящиков сигарет, почти 6 тонн табака, да еще и 700 тыс. подделанных марок акцизного налога. На данное время решается вопрос относительно наложения ареста на изъятое имущество стоимостью 14 млн грн.,

- отмечает Глеб Милютин.

Установлено, что реализация табачных изделий и табака осуществлялась через площадки в сети Интернет.

Если бы такая деятельность не была остановлена, а опасная продукция реализована, бюджет понес бы убытки в части акцизного налога на сумму более 7 млн грн, а потребители такой продукции и далее вредили бы своему здоровью,

- акцентировал Глеб Милютин.

Руководитель Главного управления ГФС в Одесской области напомнил, что для минимизации теневого рынка подакцизной продукции в Одесской области работает мобильное приложение «Легальный Акциз» - это совместная разработка Главного управления ГФС в Одесской области и волонтеров IT-сферы, аналогов которой в Украине нет.

По словам начальника фискальной службы области, мобильное приложение позволяет привлекать к борьбе с незаконным оборотом алкоголя и табака всех, кто небезразличен к этой проблеме.

За неполные два месяца работы мобильного приложения поступило 180 жалоб, часть из которых отработана.

В большинстве случаев нарушителями не обеспечено ведение учета товарных запасов по месту их реализации и/или хранения.

Общая сумма штрафных санкций, примененных по результатам рассмотрения жалоб на мобильный сервис «Легальный акциз», составляет 135 тыс. грн.