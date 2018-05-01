В Одесской области более 20 тысяч человек зарегистрировались для сдачи ВНО

Об этом сообщил 11 мая журналистам директор регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов. Он отметил, что центр оценивания уже сформировал базу данных участников сессии, и будет проходить она с 22 мая по 13 июня.

При этом и в Украине в целом, и в Одесской области число желающих проходить ВНО выросло по сравнению с годом прошедшим. Всего по стране зарегистрировались 335 тысяч 843 человека (в 2017-м — 240 тысяч 881), а в регионе — 20,5 тысяч (14 тысяч в прошлом году).

По мнению Анисимова, рост показателей связан с тем, что ВНО — не только инструмент поступления в вуз, но и государственная итоговая аттестация выпускников школ. Так, из 20,5 тысяч зарегистрированных участников 12 тысяч относятся именно к этой категории. Кроме того, тестирование будут сдавать и выпускники ПТУ, колледжей и техникумов.

Как добавляют в областном центре оценивания, самыми популярными предметами ВНО-2018 стали украинский язык и литература, история Украины, математика, а также английский язык и биология.

«В этом году больше желающих сдать английский, чем в предыдущем. Скорее всего, это связано с тем, что сертификат ВНО по иностранному языку действует лишь один год», — уточнил Анатолий Анисимов.

Сдавать другие иностранные языки желающих оказалось немного (немецкий — 172, французский — 45 и испанский — 7 человек).

К настоящему времени на территории Одесской области подготовлены 97 учреждений образования, которые будут работать как пункты тестирования, причём в дни сдачи там будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и медики.

«Возможен и общественный контроль над процедурой проведения ВНО со стороны организаций, СМИ, родительских комитетов. Для аккредитации нужно обратиться в Одесский региональный центр оценивания качества», — также отметил Анисимов.

По его словам, в день тестирования при возникновении каких-либо замечаний можно, не выходя из пункта, подать апелляцию в письменной форме (например, если участник зафиксировал неправильный отсчёт времени, повреждения тестовых документов и т. д.). Все заявления должны быть рассмотрены членами регионального центра оценивания качества образования в течение трёх дней. Кроме того, можно подавать апелляцию на протяжении пяти дней после обнародования результатов ВНО по конкретному предмету — она будет рассмотрена в течение 15 дней, но уже Украинским центром оценивания.

Отметим, что помимо основной сессии пройдёт традиционно и дополнительная. Регистрация на неё продолжится до 21 мая. Право на такую регистрацию имеют участники АТО, переселенцы, осуждённые и лица, которые должны были сдавать госаттестацию, но по каким–то важным причинам не сделали этого. Напомним также, что на тестирование желательно прийти примерно за час до начала. При себе следует иметь оригинал паспорта, сертификат регистрации и распечатанное приглашение на ВНО. Желательно также взять с собой две чёрные ручки и прозрачную бутылку воды.