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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В одном из одесских роддомов погиб заместитель главврача

Категория: Новости

В одном из одесских роддомов погиб заместитель главврача

  Сегодня в одесском родильном доме № 5 погиб заместитель главного врача по техническим вопросам. Обстоятельства происшедшего устанавливает полиция.

Как сообщили в областном управлении ведомства, по предварительным данным, сотрудник медучреждения пытался самостоятельно починить поломавшийся лифт. Не удержавшись, он сорвался и упал в шахту подъемника.

Травмы, полученные 49-летним мужчиной, оказались смертельными. На месте работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса (нарушение требований законодательства об условиях труда).


Источник: Вікна Одеса



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