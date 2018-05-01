В Одессе под консульством РФ прошел митинг в поддержку политзаключенных

Под стенами российского консульства на Гагаринском плато в Одессе — очередная акция активистов. В этот раз примерно полтора десятка представителей «Самообороны Майдана» пришли с требованием освободить Олега Сенцова и всех политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

Контролировать акцию приехали правоохранители, количество которых превышало количество самих участников протеста. Непосредственно с активистами контактировали несколько сотрудников «полиции диалога», пока большинство их коллег находились в стороне или в автомобиля. Также у здания консульства дежурили бойцы Нацгвардии.

«Мы пришли, чтобы выразить протест против ареста Сенцова и напомнить гражданам, что как раз сегодня прошел тот самый преступный референдум на Донбассе. У меня больше «болит» за Донецк и Донбасс. Необходимо убрать отсюда консульство страны-агрессора, которая сделала 4 миллиона украинцев бездомными», — сказала одна из участников акции — донетчанка Анна, которая уже 4 года живет в Одессе.

Общественный активист Тодор Пановский объяснил немногочисленность акции тем, что сегодня — рабочий день. К тому же, по его словам, горожане очень устали от «кремлевских праздников».

«Мы хотим заявить, что помним о наших соотечественниках, которые на сегодня являются политическими узниками», — сказал Пановский.

Он также заявил, что недавно и сам подвергся пыткам, когда его поместили в изолятор временного содержания. А Сенцов, подчеркнул активист, в такой ситуации находится уже 4 года.

Поскандировав немного «Свободу Сенцову», протестующие зажгли желто-синие файеры.

Напомним, Олег Сенцов – украинский режиссер, уроженец Крыма, активист Евромайдана. После аннексии полуострова Россией стал активным противником оккупации. В 2014-м его арестовали в Симферополе и обвинили в подготовке теракта. В августе 2015 года российский суд приговорил Олега к 20 годам строгого режима. Своей вины режиссер не признал.