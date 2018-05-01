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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Ассоциация городов Украины видит свою цель в защите интересов населения больших и малых городов и органов местного самоуправления

Категория: Новости


  Об этом сообщил в ходе состоявшегося сегодня в Одессе заседания этой организации ее исполнительный директор Александр Слобожан.

По его словам, для достижения этой цели руководство Ассоциации активно работает в комитетах Верховной Рады, а « в число наших людей в Парламенте входят тридцать пять народных избранников из различных фракций!» И во многих случаях удается достичь конкретных результатов.

Так, по его словам, удалось отстоять поступление в местные бюджеты доходов с акцизного сбора на табачные изделия, который хотели вернуть в госбюджет. «А это не много ни мало 1,9 миллиарда гривен ежегодно!»-отметил Александр Слобожан.



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