Ассоциация городов Украины видит свою цель в защите интересов населения больших и малых городов и органов местного самоуправления

Об этом сообщил в ходе состоявшегося сегодня в Одессе заседания этой организации ее исполнительный директор Александр Слобожан.

По его словам, для достижения этой цели руководство Ассоциации активно работает в комитетах Верховной Рады, а « в число наших людей в Парламенте входят тридцать пять народных избранников из различных фракций!» И во многих случаях удается достичь конкретных результатов.

Так, по его словам, удалось отстоять поступление в местные бюджеты доходов с акцизного сбора на табачные изделия, который хотели вернуть в госбюджет. «А это не много ни мало 1,9 миллиарда гривен ежегодно!»-отметил Александр Слобожан.