Наша задача состоит в защите как населения городов , так и работников местного самоуправления

Такое убеждение высказал на сегодняшнем заседании Ассоциации городов Украины городской голова Геннадий Труханов.

"Ведь они так же являются членами громады. При этом мы поему-то стесняемся поднять вопрос о повышении им зарплаты. Думаем, что люди скажут. А это не правильно. В результате сотрудники местного самоуправления, которых в Одессе почти полторы тысячи, работают в тяжелых условиях за небольшие деньги. При этом, практически без шансов на получения жилья, то раньше было серьезным стимулом. Поэтому во многих коммунальных предприятиях, например в «Горзелентрест» большой некомплект. А во многих управлениях и департаментах-колоссальная текучка. Поэтому мы должны делать все возможное для того, чтобы сохранить профессионалов".

В качестве успешного шага мэр провел перевод сотрудников департамента оказания административных услуг в новые просторные и удобные помещения. В результате, по словам начальника департамента Евгении Абрамовой, текучка сократилась с 70% всего до 2%.