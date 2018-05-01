Даяна Ястремская выходит в полуфинал теннисного турнира во Франции

Одесская теннисистка Даяна Ястремская сегодня провела четвертьфинальный матч турнира серии ITF с призовым фондом 100 000 долларов, который проходит во Франции.

В 1/4 финала 17-летняя Ястремская встречалась со 116-й «ракеткой» мира – швейцаркой Викторией Голубич.

Поединок получился очень напряженным. Первый сет одесситка вырвала на характере и на невероятном желании, хотя далеко не все складывалось для Даяны так, как ей хотелось – 7:5.

Во втором, судя по всему, наша землячка взяла небольшую паузу, поскольку очень быстро поняла, что что-то идет не так, и отыграться уже не получится (Голубич была слишком хороша) – 1:6.

Но в решающем же игровом отрезке Ястремская снова проявила характер, включила максимальные обороты и сумела вырвать победу со счетом 6:4.

Таким образом, Даяна вполне закономерно вышла в полуфинал, где сыграет с победительницей пары Виктория Кузмова (Словакия) – Андреа Петкович (Германия). Что интересно, первая посеяна в турнире под пятым номером, вторая – под четвертым.