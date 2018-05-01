Долг одесских предприятий по зарплате составляет более 45 миллионов

Сумма невыплаченной заработной платы работникам предприятий города по состоянию на 1 марта 2018 года составила 45 млн. 320 тыс. гривен.

Так, по данным Главного управления статистики в Одесской области, сумма невыплаченной заработной платы работникам предприятий города по состоянию на 1 марта составила 45 млн. 320 тыс. грн. В течение февраля задолженность уменьшилась на 1 млн. 285 тыс. грн.

Задолженность по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий за месяц сократилась на 17,7% и на 1 марта составила 5 млн. 980 тыс. грн. Своевременно не получили заработную плату 144 работника таких предприятий, каждому из них не выплачено в среднем 41 тыс. 528 грн.

Сумма заработной платы, не выплаченная работникам предприятий-банкротов, в течение февраля осталась без изменений и на 1 марта составила 39 млн. 113 тыс. грн.

Сумма задолженности на экономически неактивных предприятиях на 1 марта составляла 227 тыс. грн. или 0,5% от общей суммы долга.

Главное территориальное управление юстиции в Одесской области опубликовало ТОП 5 предприятий — должников по выплате заработной плате.