Имя им легион ВИДЕО

День Победы, это время, когда националисты всех мастей пытаются о себе напомнить. Вот и изрядно подзабытый лидер «Братства» Дмитрий Корчинский уже заявил, что «выставит против ватников» «Бессмертную дивизию» и традиционно призвал «громить» дедов, которые считают себя героями и победителями нацизма.

«В поддержку» ватного пропагандистского хеппенинга «Бессмертный полк», мы инициируем акцию «Бессмертная дивизия». Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии «Галичина» мы должны убедить ватников, что их полк не так уж бессмертный», — написал Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook.

Приведу историческую справку: согласно распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера от 14 июля 1943 года была сформирована дивизия СС «Галичина», ее запрещалось называть украинской, а только – «галицийской дивизией». Полное название формирования – «114-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галичина». Выполняла она полицейские функции, а оказавшись на фронте в первом же бою под Бродами, во время проведения Львовско-Сандомирской операции советских войск, дивизия «Галичина» была полностью разбита. Так что претензии Корчинского на бессмертие его любимой дивизии явно притянуты за уши.

Для чего нам современное украинское государство навязывает всю эту нацистскую клоунаду? Ведь всем понятно, что без поддержки из самых высоких властных кабинетов мы бы никогда о них и не услышали.

Память о Великой Победе — это стратегический ресурс, который самим своим существованием угрожает современной украинской бюрократии, организовавшей неофеодальную систему кормлений и вотчин.

Невольно напрашивается упоминание об известном культурном сюжете продажи души дьяволу, отсюда, кстати, и патологическая ненависть к православной церкви и ее не прекращающаяся травля. Так что правильнее было бы назвать хеппенинг Корчинского «бессмертный легион» Легионом — именовались демоны, изгнанные Иисусом Христом из человека в Гадаре, этот легион действительно бессмертный.

Говоря о «легионерах» Корчинского, как о реконструкторах украинского мифа, необходимо отметить, что они всегда стремились привлечь к себе сторонников не путем реформ, а воздействуя на их картину мира и представления о самих себе. В частности, они должны ощущать себя господами по отношению к остальному народу Украины, не поддерживающему их миф. В то же время их не должны отпускать опасения, что миф этот под угрозой, и что с угрозой этой необходимо бороться.

Иными словами, вместо перемен сторонникам предлагают "Возвышенное" – увлекательные истории о злокозненных врагах, угрожающих «старому доброму», а также о бесстрашных мучениках и героях, противостоящих злу. Однако желаемый эффект этого политического театра достигается лишь тогда, когда сохраняется дистанция между созерцателем и созерцаемым. «Режиссерам» следует заботиться о том, чтобы она не исчезла. Оказавшись на «сцене», «зритель» либо сам подвергается слишком большой опасности, либо совершает преступления против человечности и вместо того, чтобы пережить «катарсис», испытывает вину.

Политический театр оборачивается превентивным террором в отношении целых народов, а исполнители героических ролей получают посттравматический синдром.