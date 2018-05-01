Все украинские порты должны стать муниципальными

С такой идеей выступил мэр Южного Владимир Новацкий в ходе прошедшей в Одессе Ассоциации городов Украины. По его словам, большинство европейских портов муниципальные. Но даже тех из них, у кого другая форма собственности – без согласования органами местного самоуправления не то, что не ведутся, а даже не обсуждаются какие-либо строительные работы.

По его мнению, создание такой практики и в Украине является одной из приоритетных задач Ассоциации.

Отметим, что предложение Владимира Новацкого получило широкую поддержку среди участников заседания. В том числе и тех, кто представляет сугубо «сухопутные» города и объединенные территориальные громады.