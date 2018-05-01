Детская площадка возле ТЦ «Среднефонтанский» должна быть восстановлена

Как сообщил на совещании в мэрии председатель Приморской райадминистрации Марат Королев, эту детскую площадку действительно демонтировало руководство ТЦ. По его словам, оно объясняет это тем, что в непосредственной близости будет располагаться парковка.

Однако поскольку с просьбой о восстановлении площадки обратились более пятисот родителей, городской голова Геннадий Труханов распорядился провести переговоры с руководством торгового центра о том, чтобы детская площадка была восстановлена в максимально возможной близости к тому участку, на котором она располагалась ранее.

Этот вопрос должен быть решен с руководством торгового центра в ближайшее время.