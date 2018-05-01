В Одессе отыскали и реставрировали могилу журналиста и издателя Василия Навроцкого

На Втором христианском кладбище отреставрировали могилу одного из первых журналистов и автомобилистов Одессы, издателя Василия Васильевича Навроцкого (1851-1911).

О личности Навроцкого рассказал известный одесский журналист Вячеслав Воронков, который и нашёл считавшуюся утерянной могилу издателя на 26-м участке кладбища.

Журналист отметил, что поиск длился «не очень долго» — понадобилось около десяти заходов на кладбище. Он вспомнил, что в процессе поисков несколько раз проходил мимо заброшенной и заваленной ветками могилы с поваленным крестом, пока не «додумался» разгрести мусор. Полтора месяца назад на этом месте была куча мусора 2-3 метра высотой.

Вячеслав Воронков отметил, что идея по расчистке могилы нашла полное понимание и отклик у сотрудников кладбища.

По данным областного архива, 3 года назад из Франции приезжал потомок Навроцкого и просил помочь найти ему могилу предка, однако уехал ни с чем. Теперь ему отправили письмо с новостью о находке.

Воронков подчеркнул, что Навроцкий был знаковой фигурой гражданского общества Одессы, не ограничивался деятельностью издателя и публициста, участвуя также и в благотворительности. Кроме того, его называли первым автомобилистом Российской империи.

«Его газета была основана в 1880 году. Ранее "Одесскому листку" предшествовал "Одесский листок объявлений", но Василий Васильевич не захотел продолжать это название, поскольку газета была в других руках. Своим он примером показал, что в городе больших возможностей, каковым была Одесса времён её золотого века, человек может сделать профессиональную деловую карьеру так, как это делают известные люди в Америке. Он начал своё дело с пяти рублей, которые оставались у него "на кармане" после регистрации "Одесского листка"», — поведал Воронков.

Редакция газеты «Одесский листок» располагалась у Оперного театра, на улице Ланжероновской (ныне это дом № 8 — дом Навроцкого). С «Одесским листком» сотрудничали Лазарь Кармен (отец знаменитого фронтового кинооператора Романа Кармена), Иван Бунин, Валентин Катаев и многие другие авторы.