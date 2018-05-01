«Евромайдановец» обещает 10 тысяч грн. за поимку распространителя оскорбительных листовок

Глава одесской группировки «Совет общественной безопасности» и активист Евромайдана Марк Гордиенко объявил награду за поимку распространителя оскорбительных листовок.

Соответствующий пост активист опубликовал на своей странице в соцсети Facebook, разместив также фото обидных материалов.

«10 тысяч или 400 баксов за инфу, кто расклеивает листовки. Просто хочется попытать... Заказчики не интересны, они нам известны», — написал Гордиенко, попросив своих «френдов» делиться нужной информацией «в личку» и заверив их в полной анонимности.

«И ещё: мы их все равно найдём. Поэтому можно подзаработать», — заключил «евромайдановец».

Добавим, что на возмутивших активиста листовках написано следующее: «Марк Гордиенко. Педофил, мошенник, вымогатель. Вон из Одессы».