Пожар в паркинге многоэтажного жилого дома на улице Маршала Говорова, 10/4. ДОПОЛНЕНО

12 мая в Службу спасения «101» поступил сигнал о пожаре на территории паркинга многоэтажного жилого дома на улице Маршала Говорова, 10/4 в Одессе.

Как сообщили в областном управлении по ЧС, загорелся автомобиль Lаnd Rover, и едкий дым от огня через технологическое отверстие заполнил верхние этажи высотки, создал опасность отравления людей. Добавим, что происшествию был присвоен «повышенный номер вызова», а для его ликвидации созданы два боевых участка — для тушения очага в паркинге и для эвакуации жильцов задымлённых верхних этажей.

Всего из здания вывели 62 человека. Кроме того, пожарные с помощью специнструмента открыли заблокированные двери квартиры на 12-м этаже и спасли мужчину с ребёнком.

К настоящему времени пожар потушен, погибших и травмированных нет. Причина ЧП устанавливается. Ликвидацией возгорания занимались 12 единиц пожарно–спасательной техники и 60 человек личного состава.