В парке имени Шевченко начался ремонт Сторожевой башни

Как известно, Карантинная аркада и примыкающая к ней Пороховая башня были восстановлены ещё в августе 2014 года. Сторожевую же открыли в сентябре того же года, но проведённые там за внебюджетные средства работы касались только внешней части со смотровой площадкой. В конце января 2018 года состоялся осмотр технического состояния объекта, и, по словам специалистов, памятник нуждается в ремонтных работах «для улучшения его общего технического состояния» и предотвращения разрушения стен из камня–ракушечника. Заказчиком ремонта является управление охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета.

Добавим, что работы проводятся в рамках городской целевой программы «Номинирование исторического достояния Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО».

«На сегодняшний день выполняются ремонт и защита от влаги деревянного настила смотровой площадки и стен башни, устройство отмостки, проводятся внутренние укрепительные работы», — сообщили в мэрии.

Завершиться восстановление объекта должно к 1 июня этого года.

Напомним, Карантинная аркада с Пороховой башней — оставшаяся часть одесского Карантина, построенного в 1803-1807 годах. В 1793-м на этом месте располагалась Гаджибейская крепость, возведённая по приказу Александра Васильевича Суворова для охраны одесского залива. Позже было решено обустроить тут Карантин. Сохранившиеся фрагменты аутентичного фортификационного сооружения — аркадная стена, а также Пороховая и Сторожевая башни. В последний раз восстановительные работы на Карантинной аркаде проводились в 60-х годах прошлого века.