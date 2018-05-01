Одесские правоохранители раскрыли убийство полуторагодичной давности

По информации начальника управления уголовного розыска ГУНП Вадима Могилы, в ноябре прошлого года на улице Вильямса под неглубоким слоем земли были обнаружены человеческие останки.

Как выяснилось в ходе проведения экспертиз, человек погиб насильственной смертью.

При этом тело пролежало в земле около года.

В ходе проведенного расследования было установлено, что еще осенью 2016 года в результате возникшего конфликта пятидесяти восьмилетняя женщина без определенного места жительства нанесла погибшему несколько ударов обрезком трубы по голове, а затем добила лопатой.

После чего с целью сокрытия совершенного преступления закопала тело убитого.

Теперь она задержана и взята под стражу.

Ей сообщено о подозрении в совершении преступления по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

За совершенное преступление ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.