Одесские правоохранители раскрыли убийство полуторагодичной давности

По информации начальника управления уголовного розыска ГУНП Вадима Могилы, в ноябре прошлого года на улице Вильямса под неглубоким слоем земли были обнаружены человеческие останки.
Как выяснилось в ходе проведения экспертиз, человек погиб насильственной смертью.
При этом тело пролежало в земле около года.
В ходе проведенного расследования было установлено, что еще осенью 2016 года в результате возникшего конфликта пятидесяти восьмилетняя женщина без определенного места жительства нанесла погибшему несколько ударов обрезком трубы по голове, а затем добила лопатой.
После чего с целью сокрытия совершенного преступления закопала тело убитого.
Теперь она задержана и взята под стражу.
Ей сообщено о подозрении в совершении преступления по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).
За совершенное преступление ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.