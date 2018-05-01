Пограничники РФ задержали маломерное судно с двумя украинскими рыбаками, которые незаконно ловили осетров в Азовском море

Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Азовском море судна с двумя рыбаками без документов, которые, предположительно, являются гражданами Украины. Об этом агентству "Интерфакс" 12 мая сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что 10 мая в акватории Азовского моря российские пограничники обнаружили маломерное судно с двумя рыбаками на борту, которые, по версии российских правоохранителей, незаконно ловили рыбу, в том числе и осетра, занесенного в Красную книгу.

По словам представителя ФСБ, судно и рыбаков доставили в порт Ейска.

Как стало известно 11 мая, в акватории Бердянска (Запорожская область) спасатели ГосЧС Украины начали поисковую операцию двух местных рыбаков, которые 10 мая в 5:30 утра вышли в Азовское море на катере "Амур" с территории базы отдыха "Искра", однако спустя сутки домой не вернулись.

Позднее появилась информация, что двое рыбаков из Бердянска, пропавших в Азовском море, вероятно задержаны пограничниками Российской Федерации и находятся в Ейске.

Жительница Украины получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в Ейске Краснодарского края РФ.

12 мая в МИД Украины заявили, что российская сторона отказывается предоставлять Украине информацию о вероятном задержании украинских рыбаков. В Ейск отправился украинский консул.