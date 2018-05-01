В этом году День Европы в Одессе отметят не только на земле, но и в море, и в воздухе

По информации областной государственной администрации 19 мая в Одессе отметят День Европы.

Тожества начнутся с поднятия возле здания областной администрации флага ЕС. После чего в городе пройдет целый ряд мероприятий – чемпионат области по боксу среди женщин, первенство Украины по тяжелой атлетике среди юношей. Над Морвокзалом пройдет авиашоу «Крылья Европы», а в акватории – регата «Волны Европы».

Кроме того, возле областной администрации будет проведен тест на знание английского языка, в котором могут принять участие все желающие.

Так же, по словам заместителя губернатора Светланы Шаталовой, в городе пройдет и «мегамарш в вышиванках».

Правда, какое отношение имеет этот сугубо национальный обряд к европейской общности, остается только догадываться.