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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В этом году День Европы в Одессе отметят не только на земле, но и в море, и в воздухе

Категория: Новости


По информации областной государственной администрации 19 мая в Одессе отметят День Европы.

Тожества начнутся с поднятия возле здания областной администрации флага ЕС. После чего в городе пройдет целый ряд мероприятий – чемпионат области по боксу среди женщин, первенство Украины по тяжелой атлетике среди юношей. Над Морвокзалом пройдет авиашоу «Крылья Европы», а в акватории – регата «Волны Европы».

Кроме того, возле областной администрации будет проведен тест на знание английского языка, в котором могут принять участие все желающие.

Так же, по словам заместителя губернатора Светланы Шаталовой, в городе пройдет и «мегамарш в вышиванках».

Правда, какое отношение имеет этот сугубо национальный обряд к европейской общности, остается только догадываться.



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