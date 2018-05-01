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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Одесский боксер Василий Ломаченко завоевал трудную победу и установил абсолютный спортивный рекорд

Категория: Новости / Спорт


Одесский боксер Василий Ломаченко завоевал трудную победу и установил абсолютный спортивный рекорд

«Чистой победой» завершился бой между уроженцем Белгорода-Днестровского Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом.

В результате Василий Ломаченко стал чемпионом по версии WBA, став, таким образом, чемпионом в трех разных весовых категориях всего за двенадцать матчей.

Правда, на сей раз, победа далась нашему боксеру нелегко. Он даже впервые в своей карьере побывал в нокдауне.

Это произошло в шестом раунде после сильного прямого удара венесуэльца в голову.

Однако Василий Ломаченко быстро восстановился и уже в десятом раунде нокаутировал соперника мощным ударом в область печени.

После триумфа Василий Ломаченко высоко оценил спортивные качества своего оппонента и выразил готовность предоставить ему реванш, если сам венесуэльский боксер этого захочет.



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