СБУ и прокуратура установили, что в Одесском литературном музее подделывали экспертизы культурных и исторических ценностей

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм фальсификации экспертиз культурных и исторических ценностей руководством Одесского литературного музея.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что эксперты-книговеды музея систематически фальсифицировали выводы художественных экспертиз раритетных изданий. В частности, древние религиозные книги планировалось вывезти за границу для продажи на аукционах. Оперативники спецслужбы задокументировали, что должностные лица требовали 400 долларов за экспертизу трёх предметов.

Сотрудники СБУ задержали одного из руководителей музея во время получения второй части взятки в размере двухсот пятидесяти долларов США за предоставление положительного заключения художественной экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, идёт досудебное следствие.