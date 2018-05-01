Консул Украины в Германии Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

Министерство иностранных дел проверяет информацию об антисемитских высказываниях консула Украины в Гамбурге. Об этом в Twitter написал министр ведомства Павел Климкин.

"Получаю сообщения от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат", - написал министр.

Ранее блогер Анатолий Шарий рассказал, что сотрудник Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

Отмечается, что страница дипломата ограничена для просмотра для тех, кто не состоит у него в друзьях.

По данным блогера, среди записей Марущинца можно увидеть такие антисемитские посты, как "Ж@ды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж@дов", "Бабий Яр. Не ж@ды в 1941 году, а украинцев 1918-1941 тут убито", "Ж@ды - говно" (орфография автора сообщений сохранена, - ред).

Марущинец также сообщал, что его страницу в Facebook уже не раз блокировали.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что антисемитские провокации часто инспирированы кремлевским режимом, который с помощью инструментов гибридной агрессии пытается расшатать политическую ситуацию в Украине.

Аваков пообещал "принципиальную и быструю" реакцию правоохранителей на дискриминацию и антисемитизм.