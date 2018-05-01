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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Большинство населения Украины по-прежнему не поддерживает курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО

Категория: Новости


Большинство населения Украины по-прежнему не поддерживает курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии в первой половине апреля.

Согласно результатам опроса, только 45,9% поддерживает курс на вступление в Евросоюз.

Что же касается НАТО, то вступление Украины в этот военно-политический блок поддерживают только 41,4%.

При этом более трех четвертей опрошенных – 75,3% считают, что нынешние власти ведут Украину в неправильно направлении.

Отметим, что несмотря на то, что нынешнее руководство неоднократно заявляет о том, что большинство населения якобы безоговорочно поддерживает курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО, полученные результаты опроса, по всей вероятности, не стали для них сюрпризом.

Ведь тот факт, что власти наотрез отказываются от идеи проведения референдума по поводу вступления Украины в НАТО, наглядно демонстрирует, что они откровенно сомневаются в поддержке народом данного курса и опасаются реальных итогов всенародного волеизъявления.



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