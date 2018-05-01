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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Министерство финансов назначило банки для выплаты пенсий и заработной платы

Категория: Новости

Министерство финансов назначило банки для выплаты пенсий и заработной платы

Министерство финансов отобрало 34 уполномоченных банка для выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Об этом свидетельствует информация Минфина, передают Українські новини.

В новый список внесены: государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, а также частные Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк (Украина), ОТП Банк, банк Альянс, банк Львов, Индустриалбанк, МТБ Банк, Пивденный, Полтава-банк, ПУМБ, банк Грант, Мегабанк, Скай Банк, Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, Кредит Днепр, Радабанк, банк Восток, Банк инвестиций и сбережений, банк Конкорд, Мотор-банк, Аккордбанк, Кристалбанк.

Ранее сообщалось, суд встал на сторону мелких банков в вопросе обслуживания бюджетников. В частности, небольшие банки отстояли свое право в дальнейшем обслуживать сегмент бюджетных выплат и принимать участие в конкурсе Минфина на определение уполномоченных банков на равных конкурентных условиях с государственными банками.



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