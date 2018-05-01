Политологи считают, что Арсен Аваков объявил открытую войну президенту

Об этом на своей странице в Facebook пишет политтехнолог Михал Подоляк, комментируя заявление полиции о начале расследования по факту доведения Арсения Яценюка до отставки.

«Заявление полиции о начале расследования по факту… «доведения должностного лица (Арсения Яценюка – до отставки» — несомненно, новое слово в наших нынешних политтехнологиях. Впрочем, мы ведь, судя по всему, решили-таки убедить мир в том, что глупость — совсем не порок, но способ долго и успешно держаться за власть», — отметил он.

«Так вот, задача обозначена амбициозная. Доказать, что «Яценюк — очень эффективно премьерствовал и все в стране шло тогда очень круто, благосостояние росло, коррупционеров прижали к ногтю, инвестиции рекой, граждане восторженно хороводили «слава Арсению Петровичу!»… Но некая — неустановленная пока — группа злоумышленников, прописавшихся на Банковой, цинично сговорившись, оклеветала самого «лучшего премьера» и вынудила его уйти в отставку», — ехидно пишет Подоляк.

При этом не совсем ясен состав преступления «заговорщиков», выгнавших Яценюка с премьерского кресла. «Можно, конечно, спросить, так в чем, собственно, состав преступления? Политическое давление и отставки — суть глобальной конкурентной политики. Кто же тогда пострадавшая сторона? И является ли откровенная социальная ненависть к «Яценюку А.П.», выражающаяся в том, что и сегодня — через два года после той славной «спецоперации» — он не набирает больше 0,7% электоральных симпатий — доказательством его будоражащей сознание эффективности?», — пишет политтехнолог.

По его мнению, данное заявление «доубедило нас, что МВД окончательно окопалось против… Петра Алексеевича». С остальным — много сложностей. «Вмененная статья 344 повествует «о прямом вмешательстве в деятельность должностного лица». По сути, теперь нужно доказать, что кто/то принуждал Яценюка принимать странные решения и документы, которые и привели к тяжелым последствиям. Потому что просто критика нелепости АП — это просто критика его нелепости). Дальше хуже. Нужно доказать также наличие «группы заинтересантов» (а таковых — весь политикум) и установить заказчика кампании, его логистов, способы финансирования, конечных исполнителей и хождение компроматных денег). Т. е. нужно всего лишь… вывернуть наизнанку суть нашей политики…», — размышляет Михаил Подоляк и приходит к ключевому вопросу в этой ситуации — куда группа Авакова хочет вырулить?

«Вряд ли это позволит накрутить сколь-нибудь значимым рейтингом самого Яценюка. Скорее, только до/опустит его. А фраза из заявления, что все делалось «… путём подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения неправдивой информации в СМИ» — сильнейшим образом бьет по всей околополитической индустрии. Если же задача в том, чтобы попугать ключевого оппонента, то и она бессмысленна. И вчера было очевидно, что Арсен Борисович совсем не партнёр Петра Алексеевича. Тем не менее, Аваков явно сделал шаг к открытой войне. Но почему сейчас? Социология? Или таки уже есть консенсус?», — резюмирует Михаил Подоляк.

Напомним, что 11 мая пресс-служба МВД распространила заявление, где указывалось, что Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка с целью его отставки с поста премьер-министра Украины.

«После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания на посту премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с поста главы правительства», — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.