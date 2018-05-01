В нынешнем году коммунальщики усиливают борьбу с амброзией

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания главный инженер КП «Одесгорзелентрест» Владимир Храпа.

По его словам, в Одессе создана интерактивная карта, на которой нанесены очаги произрастания амброзии, и каждый одессит может ознакомиться с этой картой и отметить новые, установленные им очаги произрастания сорняка.

При этом чиновник сообщил, что в этом году бороться с амброзией коммунальщики намерены при помощи биоматериалов. Ведь наиболее эффективный вариант борьбы – с помощью пестицидов – в городских условиях запрещен. Благодаря исследованиям ученых впервые было зафиксировано грибную болезнь амброзии полыннолистной, которая размещается на листе и стебле. Из-за влияния данной болезни амброзия сначала замедляет свое развитие, а со временем и вовсе засыхает. Благодаря такому открытию появилась перспектива разработки нового микогербицида, в основе которого будет лежать фитопатоген.

Среди самых распространенных вредителей, которые наносят существенный вред листьям амброзии, выделяют амброзиевую совку, которая напоминает моль. Также популярным в борьбе с амброзией является амброзиевый листоед, что может полностью уничтожить популяцию растения-вредителя. Такой метод лучше всего подходит для засушливых регионов.

Напомним, что ранее очаги амброзии просто скашивали, что было только сиюминутным решением проблемы.