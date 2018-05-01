Коммунальщикам стало негде выращивать рассаду

Об этом на совещании в мэрии доложил главный инженер КП «Одесгорзелентрест» Владимир Храпа.

По его словам, ранее коммунальному предприятию принадлежала колоссальная территория в районе сёл Мирное и Александровка. Теперь же от этих участков почти ничего не осталось. Почти вся территория отобрана местными советами и распаяна.

«Так, в районе Мирного у нас было сто гектаров, а осталось не более семи! А из 186 гектаров в районе Александровки также почти ничего не осталось», -отметил чиновник.

Однако, как выяснилось, даже те участки, которые все еще находятся в распоряжении города, используются далеко не полностью.

Как сообщил Владимир Храпа, из десяти гектаров на участке «Троянда» в Суворовском районе, используется менее 0,5 га. Здесь функционирует только одна теплица, да и та покрыта клеенкой и не оборудована отоплением.

При этом чиновник сообщил, что в результате, значительную часть рассады приходится покупать. А если восстановить тепличный комплекс и обеспечить температурный режим, то коммунальщики не только смогут обеспечить себя посадочным материалом, но и получат возможность его продавать.

При этом себестоимость производства рассады будет в пять-шесть раз ниже рыночной.