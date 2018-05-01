Тройное ДТП произошло сегодня на Таирова

Около полудня в результате ДТП на пересечении улиц Королева и Вильямса остановилось движение троллейбусов маршрутов №7 и №12.

Там столкнулись две маршрутки и автомобиль.

Однако, по информации диспетчерской службы КП «Одесгорэлектротранс», остановка движения троллейбусов продлилась всего получаса.

Поскольку происшедшее тройное ДТП обошлось без пострадавших, его быстро оформили патрульные полицейские, и проезд был разблокирован. В настоящее время троллейбусное сообщение полностью восстановлено.