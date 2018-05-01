Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом

Ранее мы писали об успехе молодого юмориста из Одессы, выпускника Одесской юридической академии Юрия Степанца, которому удалось выиграть главный приз на популярном юмористическом телешоу «Рассмеши комика» и завоевать симпатии миллионов болельщиков по всей стране, выступая в «Лиге смеха». Несмотря на свою тотальную занятость участием в данном телевизионном проекте и усиленную подготовку к участию в ¼ «Лиги смеха», Юрий нашёл время для того, чтобы приехать в свой родной вуз - Национальный университет «Одесская юридическая академия» и не просто в гости, а с очень важной миссией – возглавить жюри ежегодного студенческого юмористического соревнования – Фестиваля КВН на Кубок президента университета. Участие Юрия Степанца в судейской коллегии Фестиваля КВН стало приятным сюрпризом для всех участников и стимулом хорошо выступить, ведь для многих ребят Юрий – настоящий кумир и пример для подражания.
В этот же день с Юрием Степанцом встретился президент университета, академик Сергей Васильевич Кивалов. В непринуждённой дружеской атмосфере поговорили об успехах и творческих планах. Сергей Кивалов вручил Юрию сертификат на летний отдых на базе отдыха Одесской Юракадемии европейского уровня в Затоке. Кстати, в прошлом году юноша также отдыхал на этой базе по приглашению президента университета.
Кроме этого, во время встречи Сергей Кивалов предложил Юрию поступать в аспирантуру, поскольку во время обучения тот показал себя как очень способный и всесторонне развитый студент.
Сам Юрий признаётся, что всегда возвращается в стены родного вуза с огромной радостью.
В данный момент парень полностью сосредоточен на участии в телевизионном проекте «Лига смеха», он любит шутить на абсолютно разные темы, в том числе и над последствиями событий, во время которых получил серьёзную травму. Несмотря ни на что, Юрий продолжает писать шутки.
Юрий начинал свой творческий путь ещё на 1 курсе факультета гражданской и хозяйственной юстиции, тогда новоиспечённая команда «Имеем право» заняла первое место на Кубке президента университета по КВН. Далее ребята продолжили принимать участие во всевозможных юмористических конкурсах и побеждать:
Потом ребята создали в университете команду «Однако здравствуйте!» и принимали участие в Южной лиге смеха. Когда команда дошла до полуфинала, Юрий получил тяжёлую травму, однако собрался с силами и продолжил выступать на сцене. В популярном юмористическом телевизионном шоу «Рассмеши комика» Юрий Степанец выиграл главный приз, а далее вместе с университетским другом принял участие в кастинге «Лиги смеха».
Весь университет будет болеть за команду «Пошло-поехало» в ¼ «Лиги смеха» и мы, в свою очередь, также присоединяемся к пожеланиям ребятам удачной игры и победы в этом престижном юмористическом состязании!