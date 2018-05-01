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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом

Категория: Новости / История и культура


Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом

Ранее мы писали об успехе молодого юмориста из Одессы, выпускника Одесской юридической академии Юрия Степанца, которому удалось выиграть главный приз на популярном юмористическом телешоу «Рассмеши комика» и завоевать симпатии миллионов болельщиков по всей стране, выступая в «Лиге смеха».  Несмотря на свою тотальную занятость участием в данном телевизионном проекте и усиленную подготовку к участию в  ¼ «Лиги смеха», Юрий нашёл время для того, чтобы приехать в свой родной вуз - Национальный университет «Одесская юридическая академия» и не просто в гости, а с очень важной миссией – возглавить жюри ежегодного студенческого юмористического соревнования – Фестиваля КВН на Кубок президента университета. Участие Юрия Степанца в судейской коллегии Фестиваля КВН стало приятным  сюрпризом для всех участников и стимулом хорошо выступить, ведь для многих ребят Юрий – настоящий кумир и пример для подражания.

Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом

 

В этот же день с Юрием Степанцом встретился президент университета, академик Сергей Васильевич Кивалов. В непринуждённой дружеской атмосфере поговорили об успехах и творческих планах. Сергей Кивалов вручил Юрию  сертификат на летний отдых на базе отдыха Одесской Юракадемии европейского уровня в Затоке. Кстати, в прошлом году юноша также отдыхал на этой базе по приглашению президента университета.

Кроме этого, во время встречи Сергей Кивалов предложил Юрию поступать в аспирантуру, поскольку во время обучения тот показал себя как очень способный и всесторонне развитый студент.

Юрий Степанец – это не просто очень талантливый и разносторонне развитый молодой человек, это ещё и пример очень сильной, волевой личности. Посудите сами, пережив такую тяжёлую травму, которая в буквальном смысле разделила его жизнь на «до» и «после», он нашёл в себе силы вернуться к творчеству, к своим зрителям и продолжать совершенствовать воё мастерство. За столь короткое время ему удалось достичь больших успехов, главный секрет чего – истинная преданность своему творческому пути и постоянная, кропотливая работа над собой.  Весь преподавательский и студенческий коллектив нашего университета и я лично, мы очень гордимся таким выпускником и всегда рады видеть его в стенах нашего университета. И для нас большая радость, когда Юрий приходит к нам в гости и помогает нам развивать движение КВН в нашем вузе. Вы посмотрите, как радуются   ребята, как они стараются, выступая на сцене. Юрий Степанец уже успел стать для них настоящим кумиром, который вдохновляет их двигаться дальше и развиваться в своём творчестве. И я считаю, что обязательно нужно поддерживать таких замечательных молодых талантливых людей, как Юрий Степанец, который прививают современной молодёжи правильные устремления и ценности.
— подчеркнул Сергей Кивалов.

Сам Юрий признаётся, что всегда возвращается в стены родного вуза с огромной радостью.

Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом

 

Помимо поддержки от родных, близких, друзей, я конечно же получаю всестороннюю поддержку от своего родного вуза - от Сергея Васильевича Кивалова, от своего родного факультета гражданской и хозяйственной юстиции.

В данный момент парень полностью сосредоточен на участии в телевизионном проекте «Лига смеха», он любит шутить на абсолютно разные темы, в том числе и над последствиями событий, во время которых получил серьёзную травму. Несмотря ни на что, Юрий продолжает писать шутки.

В Европе как-то проще относятся к людям с ограниченными физическими возможностями и я пытался подать это нашему зрителю через призму юмора, чтобы всё было весело и чтобы никто меня не жалел, потому что я просто не переношу, когда меня жалеют.

Юрий начинал свой творческий путь ещё на 1 курсе факультета гражданской и хозяйственной юстиции, тогда новоиспечённая команда «Имеем право» заняла первое место на Кубке президента университета по КВН. Далее ребята продолжили принимать участие во всевозможных юмористических конкурсах и побеждать:

Решили как-то показать себя Одессе. В то время существовала Лига Первенства города и Лига «Взлёт». Это были открытые лиги, позиционирующие себя как учебные, мы зарегистрировались и начали активно готовиться к выступлению. В Лиге «Взлёт» мы дошли до полуфинала, а в Первенстве города мы успешно заняли первое место.

Потом ребята создали в университете команду «Однако здравствуйте!» и принимали участие в Южной лиге смеха. Когда команда дошла до полуфинала, Юрий получил тяжёлую травму, однако собрался с силами и продолжил выступать на сцене. В популярном юмористическом телевизионном шоу «Рассмеши комика» Юрий Степанец выиграл главный приз, а далее вместе с университетским другом принял участие в кастинге «Лиги смеха».

Мы списались с моим университетским другом Андреем, назвали нашу команду «Пошло-поехало», решили, что такого ещё не было на украинском телевидении – обоснованное название команды и обоснованная концепция и, самое главное, хорошие шутки. И вот на сегодняшний день мы уже прошли фестиваль – нас выбрал Игорь Ласточкин, далее прошли 1/32-ю, 1/16-ю, 1/8-ю и вот мы уже в ¼, 23 мая состоится игра в Киеве, в Октябрьском дворце и мы ждём этого момента с нетерпением.

Весь университет будет болеть за команду «Пошло-поехало» в ¼ «Лиги смеха» и мы, в свою очередь, также присоединяемся к пожеланиям ребятам удачной игры и победы в этом престижном юмористическом состязании!

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Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом
Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом
Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом
Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом
Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом
Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом
Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом
Сергей Кивалов встретился с участником «Лиги смеха», выпускником Одесской Юракадемии Юрием Степанцом
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