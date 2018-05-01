В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета

Смех, юмор и веселье на ежегодном Кубке президента Национального университета «Одесская юридическая академия» по КВН – студенческий батл шуток публика встретила с восторгом. Девять команд с разных факультетов вуза, а также Международного гуманитарного университета и Юридического колледжа НУ «ОЮА» приняли участие в соревновании по юмору. И участники, и зрители уверены, что такое мероприятие помогает не только интересно провести свободное от учёбы время и хорошо отдохнуть, но также познакомиться с профессионалами КВН и найти новых друзей.
Большим сюрпризом для участников стал обновлённый состав судей: звездные выпускники академии, участники телевизионных проектов и лидеры самых популярных юмористических площадок Украины. Председателем жюри стал победитель телевизионного шоу «Рассмеши комика» и один из полуфиналистов «Лиги смеха» на телеканале «1+1» Юрий Степанец:
Также в составе жюри еще один выпускник социально-правового факультета Одесской Юракадемии Андрей Воськало – вместе с Юрием они в одной команде «Пошло-поехало» борются за победу в «Лиге смеха».
Новинкой Фестиваля КВН в этом году стал его своеобразный открытый характер - помимо представителей собственно Одесской Юридической академии в нём приняли участие также и команды Международного гуманитарного университета и Юридического колледжа НУ «ОЮА». Приняв участие в студенческом соревновании по юмору, представители команды КВН из Международного гуманитарного университета не скрывают своего восторга.
Фестиваль КВН на Кубок президента НУ «ОЮА» стал настоящим праздником не только для участников, которые соревновались в своём мастерстве смешить публику, но и, конечно же, для главных виновников торжества – многочисленных зрителей, которые едва смогли уместиться в актовом зале университета.
По словам заместителя председателя Профкома Одесской Юракадемии Адрианы Вавренчук, проведение подобных мероприятий, прежде всего, направлено на то, чтобы студенты имели возможность интересно провести свой досуг и попробовать себя на сцене:
По итогам Фестиваля в этом году бронзовым призёром стала сборная Института уголовной юстиции «Кто эти люди», второе место заняла команда «Представьте себе» судебно-административного факультета, а главный кубок фестиваля достался сборной факультета гражданской и хозяйственной юстиции «Соседи сверху», которые к слову, являются обладателями Кубка мэра Одессы по КВН.
Несмотря на то, что победителей Фестиваля КВН по традиции всего трое, ни одна из команд не ушла с этого праздника юмора без подарка – каждой команде была присуждена особая награда в определенной номинации. Эти награды жюри распределили таким образом: награду «Команда-открытие фестиваля» получила команда «Дети маминых подруг» (Юридический колледж), «Лучшая актерская игра» - команда «Соседи сверху» (факультет гражданской и хозяйственной юстиции), «Лучшая миниатюра» - команда «На два фронта» (Международный гуманитарный университет), «Лучшая шутка» - команда «Необъяснимо, но мы попробуем» (факультет психологии, политологии и социологии), «Лучшее видео-приглашение» - команда «Дефективное агентство» (факультет международно-правовых отношений) «Лучшее музыкальное выступление» - команда «Кто эти люди» (Институт уголовной юстиции), «Самое оригинальное чувство юмора» - команда «Карусель» (социально – правовой факультет), «Кураж фестиваля» - команда «Люля и кебаб» (Международный гуманитарный университет), «Лучшая командная работа» - команда «Факультет журналистики», «Приз зрительских симпатий» - команда «Представьте себе» (судебно-административный факультет), «Яркий образ» - команда «Не полный состав» (факультет адвокатуры).