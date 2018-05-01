В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета

Смех, юмор и веселье на ежегодном Кубке президента Национального университета «Одесская юридическая академия» по КВН – студенческий батл шуток публика встретила с восторгом. Девять команд с разных факультетов вуза, а также Международного гуманитарного университета и Юридического колледжа НУ «ОЮА» приняли участие в соревновании по юмору. И участники, и зрители уверены, что такое мероприятие помогает не только интересно провести свободное от учёбы время и хорошо отдохнуть, но также познакомиться с профессионалами КВН и найти новых друзей.

Мы благодарны президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за его всестороннюю поддержку студенческих инициатив. Это помогает ребятам раскрывать и развивать свои таланты и демонстрировать творчество большой публике. Очень приятно, что представители нашей alma mater уже не один год показывают высокие результаты во многих юмористических соревнованиях и проектах.

— отметила председатель Студенческого совета Одесской Юракадемии Юлия Шишацкая.

Большим сюрпризом для участников стал обновлённый состав судей: звездные выпускники академии, участники телевизионных проектов и лидеры самых популярных юмористических площадок Украины. Председателем жюри стал победитель телевизионного шоу «Рассмеши комика» и один из полуфиналистов «Лиги смеха» на телеканале «1+1» Юрий Степанец:

Я очень рад находиться в этом зале, с которого всё начиналось в моей творческой карьере, и где я впервые выступил в качестве юмориста. Все ребята, которые сегодня выступали, настоящие молодцы, им есть к чему стремиться и есть куда расти.

Также в составе жюри еще один выпускник социально-правового факультета Одесской Юракадемии Андрей Воськало – вместе с Юрием они в одной команде «Пошло-поехало» борются за победу в «Лиге смеха».

Новинкой Фестиваля КВН в этом году стал его своеобразный открытый характер - помимо представителей собственно Одесской Юридической академии в нём приняли участие также и команды Международного гуманитарного университета и Юридического колледжа НУ «ОЮА». Приняв участие в студенческом соревновании по юмору, представители команды КВН из Международного гуманитарного университета не скрывают своего восторга.

КВН – это веселье, это развлечение, в котором принимают участие разные люди, которое помогает сдружиться коллективу студентов. Для нас КВН – это большая семья, которая всегда поддержит и поможет.

— рассказал Николас Учава, студент Международного гуманитарного университета.

Фестиваль КВН на Кубок президента НУ «ОЮА» стал настоящим праздником не только для участников, которые соревновались в своём мастерстве смешить публику, но и, конечно же, для главных виновников торжества – многочисленных зрителей, которые едва смогли уместиться в актовом зале университета.

Я прихожу посмотреть фестиваль КВН уже третий год подряд и в каждом году это новые незабываемые эмоции, драйв и новая порция качественного юмора.

— поделилась впечатлениями студентка факультета журналистики Анна Мурадова.

Атмосфера просто отличная – студенты приходят сюда отдохнуть и от души посмеяться. Само по себе мероприятие действительно очень классное, мне нравится абсолютно всё и в следующем году я тоже обязательно приду на Фестиваль КВН.

— добавил студент Максим Ватиль.

По словам заместителя председателя Профкома Одесской Юракадемии Адрианы Вавренчук, проведение подобных мероприятий, прежде всего, направлено на то, чтобы студенты имели возможность интересно провести свой досуг и попробовать себя на сцене:

Во время учебного процесса студентам просто необходим отдых, так сказать перезагрузка и мы считаем, что отдых должен быть правильным, также в стенах нашей академии и поэтому мы проводим такого рода мероприятия. Хочу сказать, что в сегодняшнем Кубке принимали участие не только наш вуз, но также и Международный гуманитарный университет и Юридический колледж. Ребятам очень понравилось, и в следующем году они также обязательно примут участие в нашем фестивале.

По итогам Фестиваля в этом году бронзовым призёром стала сборная Института уголовной юстиции «Кто эти люди», второе место заняла команда «Представьте себе» судебно-административного факультета, а главный кубок фестиваля достался сборной факультета гражданской и хозяйственной юстиции «Соседи сверху», которые к слову, являются обладателями Кубка мэра Одессы по КВН.

Мы уже третий раз принимаем участие в Фестивале КВН на Кубок президента нашего университета. В своей первой игре мы заняли третье место, на второй раз получилось улучшить свой результат и занять второе место и, следуя этой закономерности, сегодня мы наконец удостоились такого долгожданного первого места. Конечно же мы очень рады нашей победе и тому, что нам удалось показать зрителю всё, что мы запланировали и зритель воспринял это «на ура».

— с восторгом рассказал участник команды «Соседи сверху» Назар Гринчук.

Несмотря на то, что победителей Фестиваля КВН по традиции всего трое, ни одна из команд не ушла с этого праздника юмора без подарка – каждой команде была присуждена особая награда в определенной номинации. Эти награды жюри распределили таким образом: награду «Команда-открытие фестиваля» получила команда «Дети маминых подруг» (Юридический колледж), «Лучшая актерская игра» - команда «Соседи сверху» (факультет гражданской и хозяйственной юстиции), «Лучшая миниатюра» - команда «На два фронта» (Международный гуманитарный университет), «Лучшая шутка» - команда «Необъяснимо, но мы попробуем» (факультет психологии, политологии и социологии), «Лучшее видео-приглашение» - команда «Дефективное агентство» (факультет международно-правовых отношений) «Лучшее музыкальное выступление» - команда «Кто эти люди» (Институт уголовной юстиции), «Самое оригинальное чувство юмора» - команда «Карусель» (социально – правовой факультет), «Кураж фестиваля» - команда «Люля и кебаб» (Международный гуманитарный университет), «Лучшая командная работа» - команда «Факультет журналистики», «Приз зрительских симпатий» - команда «Представьте себе» (судебно-административный факультет), «Яркий образ» - команда «Не полный состав» (факультет адвокатуры).