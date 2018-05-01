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  • Дата: Сегодня, 16:26
Сегодня, 16:26

В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета

Категория: Новости / История и культура


В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета

Смех, юмор и веселье на ежегодном Кубке президента Национального университета «Одесская юридическая академия» по КВН – студенческий батл шуток публика встретила с восторгом. Девять команд с разных факультетов вуза, а также Международного гуманитарного университета и Юридического колледжа НУ «ОЮА» приняли участие в соревновании по юмору. И участники, и зрители уверены, что такое мероприятие помогает не только интересно провести свободное от учёбы время и хорошо отдохнуть, но также познакомиться с профессионалами КВН и найти новых друзей.

В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета

 

Мы благодарны президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за его всестороннюю поддержку студенческих инициатив. Это помогает ребятам раскрывать и развивать свои таланты и демонстрировать творчество большой публике. Очень приятно, что представители нашей alma mater уже не один год показывают высокие результаты во многих юмористических соревнованиях и проектах.
— отметила председатель Студенческого совета Одесской Юракадемии Юлия Шишацкая.

Большим сюрпризом для участников стал обновлённый состав судей: звездные выпускники академии, участники телевизионных проектов и лидеры самых популярных юмористических площадок Украины. Председателем жюри стал победитель телевизионного шоу «Рассмеши комика» и один из полуфиналистов «Лиги смеха» на телеканале «1+1» Юрий Степанец:

Я очень рад находиться в этом зале, с которого всё начиналось в моей творческой карьере, и где я впервые выступил в качестве юмориста. Все ребята, которые сегодня выступали, настоящие молодцы, им есть к чему стремиться и есть куда расти.

В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета

 

Также в составе жюри еще один выпускник социально-правового факультета Одесской Юракадемии Андрей Воськало – вместе с Юрием они в одной команде «Пошло-поехало» борются за победу в «Лиге смеха».

Новинкой Фестиваля КВН в этом году стал его своеобразный открытый характер - помимо представителей собственно Одесской Юридической академии в нём приняли участие также и команды Международного гуманитарного университета и Юридического колледжа НУ «ОЮА». Приняв участие в студенческом соревновании по юмору, представители команды КВН из Международного гуманитарного университета не скрывают своего восторга.

КВН – это веселье, это развлечение, в котором принимают участие разные люди, которое помогает сдружиться коллективу студентов. Для нас КВН – это большая семья, которая всегда поддержит и поможет.
— рассказал Николас Учава, студент Международного гуманитарного университета.

В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета

 

Фестиваль КВН на Кубок президента НУ «ОЮА» стал настоящим праздником не только для участников, которые соревновались в своём мастерстве смешить публику, но и, конечно же, для главных виновников торжества – многочисленных зрителей, которые едва смогли уместиться в актовом зале университета.

В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета

 

Я прихожу посмотреть фестиваль КВН уже третий год подряд и в каждом году это новые незабываемые эмоции, драйв и новая порция качественного юмора.
— поделилась впечатлениями студентка факультета журналистики Анна Мурадова.

Атмосфера просто отличная – студенты приходят сюда отдохнуть и от души посмеяться. Само по себе мероприятие действительно очень классное, мне нравится абсолютно всё и в следующем году я тоже обязательно приду на Фестиваль КВН.
— добавил студент Максим Ватиль.

В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета

 

По словам заместителя председателя Профкома Одесской Юракадемии Адрианы Вавренчук, проведение подобных мероприятий, прежде всего, направлено на то, чтобы студенты имели возможность интересно провести свой досуг и попробовать себя на сцене:

Во время учебного процесса студентам просто необходим отдых, так сказать перезагрузка и мы считаем, что отдых должен быть правильным, также в стенах нашей академии и поэтому мы проводим такого рода мероприятия. Хочу сказать, что в сегодняшнем Кубке принимали участие не только наш вуз, но также и Международный гуманитарный университет и Юридический колледж. Ребятам очень понравилось, и в следующем году они также обязательно примут участие в нашем фестивале.

В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета

 

По итогам Фестиваля в этом году бронзовым призёром стала  сборная Института уголовной юстиции «Кто эти люди», второе место заняла команда «Представьте себе» судебно-административного факультета, а главный кубок фестиваля достался сборной факультета гражданской и хозяйственной юстиции «Соседи сверху», которые к слову, являются обладателями Кубка мэра Одессы по КВН

В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета

  

Мы уже третий раз принимаем участие в Фестивале КВН на Кубок президента нашего университета. В своей первой игре мы заняли третье место, на второй раз получилось улучшить свой результат и занять второе место и, следуя этой закономерности, сегодня мы наконец удостоились такого долгожданного первого места. Конечно же мы очень рады нашей победе и тому, что нам удалось показать зрителю всё, что мы запланировали и зритель воспринял это «на ура».
— с восторгом рассказал участник команды «Соседи сверху» Назар Гринчук.

В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета

 

Несмотря на то, что победителей Фестиваля КВН по традиции всего трое, ни одна из команд не ушла с этого праздника юмора без подарка – каждой команде была присуждена особая награда в определенной номинации. Эти награды жюри распределили таким образом: награду «Команда-открытие фестиваля» получила команда «Дети маминых подруг» (Юридический колледж), «Лучшая актерская игра» - команда «Соседи сверху» (факультет гражданской и хозяйственной юстиции), «Лучшая миниатюра» - команда «На два фронта» (Международный гуманитарный университет), «Лучшая шутка» - команда «Необъяснимо, но мы попробуем» (факультет психологии, политологии и социологии), «Лучшее видео-приглашение» - команда «Дефективное агентство» (факультет международно-правовых отношений) «Лучшее музыкальное выступление» - команда «Кто эти люди» (Институт уголовной юстиции), «Самое оригинальное чувство юмора» - команда «Карусель» (социально – правовой факультет), «Кураж фестиваля» - команда «Люля и кебаб» (Международный гуманитарный университет), «Лучшая командная работа» - команда «Факультет журналистики»,  «Приз зрительских симпатий» - команда «Представьте себе» (судебно-административный факультет), «Яркий образ» - команда «Не полный состав» (факультет адвокатуры).

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В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
В Одесской Юракадемии прошел фестиваль КВН на Кубок президента университета
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