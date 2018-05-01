Одесские правоохранители оперативно раскрыли бытовое убийство… недельной давности

Накануне в подвале недостроенного дома в селе Молодежное Овидиопольского района местные жители обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти.

Когда на место прибыли правоохранители и медики выяснилось, что причиной смерти стали множественные рубленные раны головы и тела. При этом преступление было совершено не менее недели назад.

И, как сообщил в соцсетях начальник Овидиопольского отдела полиции Юрий Герасименко, благодаря проведенным оперативным мероприятиям преступление было раскрыто в течение суток.

Как выяснилось, преступление было совершено вследствие конфликта, происшедшего во время совместного распития напитков между тремя лицами без определенного места жительства.

В результате двое просто забили бывшего приятеля насмерть, а затем спрятали тело в подвале недостроенного дома в куче мусора.

По данным Юрия Герасименко, оба подозреваемые задержаны и уже дают признательные показания.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство). За совершенное им «светит» до пятнадцати лет лишения свободы.