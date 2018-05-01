Для реализации успешного медицинского проекта Одесской области необходима помощь государства

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Сегодня в Одессе проходит круглый стол с участием регионального руководства «скорой помощи» со всей страны.
В ходе обсуждения успешных проектов губернатор области Максим Степанов рассказал о проекте, реализованном в одном из самых депрессивных районов области – Окнянском.
Там создана современная диспетчерская, а автопарк «скорой помощи» пополнен современными машинами с системами «GPS» навигации.
В результате число обращений возросло вдвое, а оперативность предоставления медицинской помощи – в несколько раз.
Однако, по словам главы региона, для того, чтобы распространить его на весь регион, области необходима помощь из госбюджета.