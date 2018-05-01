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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Для реализации успешного медицинского проекта Одесской области необходима помощь государства

Категория: Новости


Для реализации успешного медицинского проекта Одесской области необходима помощь государства

Сегодня в Одессе проходит круглый стол с участием регионального руководства «скорой помощи» со всей страны.

В ходе обсуждения успешных проектов губернатор области Максим Степанов рассказал о проекте, реализованном в одном из самых депрессивных районов области – Окнянском.

Там создана современная диспетчерская, а автопарк «скорой помощи» пополнен современными машинами с системами «GPS» навигации.

В результате число обращений возросло вдвое, а оперативность предоставления медицинской помощи – в несколько раз.

Однако, по словам главы региона, для того, чтобы распространить его на весь регион, области необходима помощь из госбюджета.



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