Из двадцати двух проектов общественного бюджета в работе пока менее половины

Такие данные привела в ходе аппаратного совещания директор департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, из двадцати двух проектов, победивших в конкурсе на финансирование из общественного бюджета, работа начата пока только по десяти.

Так, уже находятся в стадии реализации два проекта – по строительству стадиона при школе №41 и строительству культурного центра микрорайона «Куяльник».

Подготовлена проектно-сметная документация по проектам реконструкции скверов на 7-й станции Большого фонтана и сквера Жюли Лассан.

Еще по двум проектам – «Лаборатория для всех» и «Безопасная школа» подготовлены тендерные процедуры.

Всего же в реализации проектов общественного бюджета нынешнего года задействованы семь распорядителей бюджетных средств.

Всего на финансирование проектов-победителей предусмотрено 99,9 миллионов гривен.