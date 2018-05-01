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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В Одессе проверят все пункты с «уличной едой»

Категория: Новости


В Одессе проверят все пункты с «уличной едой»

Об этом доложил в ходе совещания в горсовете вице-мэр Олесь Янчук. По его словам, после того, как более десятка человек попали в больницу с симптомами отравления после того, как поели шаурму в кафе «Вкус Востока», кафе закрыто, а его летняя площадка демонтирована.

А с сегодняшнего дня специально созданная комиссия начинает проверку всех без исключения торговых точек, продающих т.н. «уличную езду».

По каждому будет составлено заключение только те, в отношении которых этот заключение будет положительным, смогут продолжить работу.

Добавим, что, по словам чиновника, все госпитализированные с отравлением шаурмой на прошлой неделе уже прошли лечение и выписаны домой.



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