В Одесском медицинском институте МГУ открылась новая специальность – зубной гигиенист

Многочисленные медицинские исследования показывают: все проблемы организма начинаются с полости рта. Рот – это входные ворота инфекции. При плохой гигиене происходят воспаления, вызывающие гингивит, пародонтит. Они, в свою очередь, приводят к системным заболеваниям, таким, как сахарный диабет второго типа, ожирение, атеросклероз сосудов, респираторные заболевания. Напомнить об этом призывает Международный день здоровых десен. Он отмечается уже третий год.

Недавно Европейская федерация пародонтологов подписала и направила в Европарламент манифест о выделении дополнительных средств на гигиену полости рта и призывает последовать этому другие страны.

В этом году к международной акции присоединилась Украина, отмечая Международный день здоровых десен.

Лидирующие позиции в этом направлении занимает Одесса, и не случайно. Координатор этого проекта в нашей стране – генеральный секретарь врачей-пародонтологов Украины, делегат от Украины в Европейской федерации пародонтологов, профессор кафедры общей стоматологии Одесского медицинского университета МГУ, доктор медицинских наук Юлия Чумакова.

Девиз нового международного календарного Дня – «Здоровые десна для качества жизни». А начало положено здесь, на факультете стоматологии Одесского медицинского института МГУ. Наша задача – донести до каждого гражданина, большого и малого, что гигиена – это не только дважды в день чистить зубы. Каждые полгода все должны обращаться в стоматологию для профессиональной гигиены десен и полости рта. Наша работа сейчас носит разъяснительный характер. В ближайшие несколько дней мы будем работать в школах, детских садах. А целая сеть стоматологических клиник по Украине будет бесплатно выявлять проблемы у пациентов и предоставлять информацию о профилактике и лечении заболеваний десен,

– рассказала Юлия Геннадиевна.

Учитывая актуальность проблемы, в Одесском медицинском колледже МГУ решено открыть новую специальность – «Зубной гигиенист».

Директор Мединститута МГУ Виталий Шутурминский сообщил:

Президент нашего вуза Сергей Васильевич Кивалов постоянно расширяет число специальностей медицинского профиля. Совершенствуется учебная база, программы, открываются стоматологические клиники. И в Международный день здоровых десен мы рады сообщить об открытии новой специальности. Групп будет две, по пятнадцать человек каждая.

Зубной гигиенист – это помощник стоматолога, специальность, которая очень востребована сегодня. Пародонтит является серьезной проблемой, которая затрагивает восемьдесят процентов людей старше тридцати пяти лет. Поэтому чем раньше мы начнем заботиться о собственном здоровье и здоровье своих детей, тем меньше проблем обретем в дальнейшем.

Опытный преподавательский состав и современные базы для прохождения практики – весомый аргумент для выбора высшего учебного заведения.

С открытием новых специальностей расширяется и материально-техническая база Международного гуманитарного университета. Сейчас на базе вуза отрыта стоматологическая клиника на Академической, 30, где под руководством опытных специалистов оттачивают свое мастерство будущие стоматологи. К открытию готовится еще одна клиника на Фонтанской дороге, 23.

В рамках Международного Дня здоровых десен на базе Одесского мединститута состоялась конференция-семинар с участием студентов и практических врачей, а также прошел конкурс для студентов-старшекурсников Одесского медицинского института МГУ.

Конкурс проходил в три тура и был призван выявить, насколько ребята усвоили курс пародонтологии и способны показать свои навыки. Конкурсанты должны были не только знать теорию, особенности полости рта у людей, которые носят протезы, имеют имплантанты, ортодонтические конструкции, брекет-системы, но и показать с помощью инструментов на моделях, как правильно чистить зубы, как пользоваться зубной нитью, суперфлоссом, специальными ершиками.

Вопросы несложные, – призналась участница конкурса «Здоровые десны» Яна Абрамович. – Но нас оценивают профессионалы со стажем, поэтому тревога присутствует. В будущем я надеюсь работать стоматологом-ортодонтом. Я уже проходила практику, работая ассистентом стоматолога, и не разочаровалась. Стоматология – очень интересная профессия, в которой всегда есть, куда расти и совершенствоваться.

Яне достались практические задания, а мне, в основном, - теория и методика, – сказал участник конкурса Александр Котенко. – В будущем я хочу стать стоматологом-ортопедом. Если ортодонт занимается, образно говоря, выравниванием зубов, то ортопед – сугубо протезированием, а это, на мой взгляд, более творческая специальность.

Ребятам, показавшим на конкурсе наглядные результаты и знания, компании-спонсоры приготовили подарки. Кроме того, им предстоит читать лекции детям и школьникам на тему гигиены полости рта. Но главной задачей организаторов было, конечно, привлечь внимание людей к данной проблеме, которые должны понять: модно не устанавливать дорогие имплантанты, а иметь здоровые зубы и десны. И начинать надо с гигиены. А у нас, к сожалению, культура гигиены хромает.

Отметим, что при МГУ действует Медицинский колледж, который осуществляет набор на специальности «зубной гигиенист» и «фармацевт». Вступительная компания в колледжи для выпускников 9-х классов со свидетельствами о базовом среднем образовании продлится 2 - 14 июля. А выпускники с отличием поступают по собеседованию, не сдавая экзамены.

Также есть возможность поступить в колледж выпускникам 11-х классов сразу на второй курс обучения с одним или двумя сертификатами внешнего независимого оценивания, среди которых обязательный по украинскому языку и литературе. После двух лет обучения в колледже выпускники поступают сразу же на третий курс Медицинского института Международного гуманитарного университета, не сдавая ВНО. Для них вступительная кампания стартует 12 июля.