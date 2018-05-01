В центре Одессы престижная иномарка врезалась в остановку транспорта

ДТП произошло накануне на улице Тираспольской, возле дома №37.

К счастью вылетевший на остановку транспорта «Mercedes» никого не сбил и даже не зацепил. По счастливой случайности, на остановке просто не было людей.

После этого водитель попытался скрыться с места происшествия.

Однако, по информации патрульной полиции, после того, как отсмотрели данные с расположенных поблизости камер наружного наблюдения, смогли установить не только внешний вид автомобиля, но и его номерной знак! И спустя некоторое время он был обнаружен на улице Парковой.

Причем водитель находился, по данным патрульной полиции, в состоянии видимого наркотического опьянения. А поскольку пройти обследование он отказался, на него были составлены сразу три административных протокола – статья 130 (отказ от медицинского обследования), статья 124 (нарушение ПДД, приведшее к повреждению транспортного средства) и 122-4 (самовольное оставление места ДТП).