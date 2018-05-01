Ограбили под угрозой… игрушки

Именно такой случай «игрушечного ограбления» произошел накануне в Одессе. По информации ГУНП, в одно из финансовых учреждений вошел неизвестный мужчина в темных очках и медицинской маске и угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, заставил отдать деньги из сейфа и мобильный телефон.

После чего скрылся. Но ненадолго.

Полицейские благодаря проведению оперативных мероприятий вскоре задержали подозреваемого. Им оказался тридцати девяти летний житель Лиманского района.

При обыске у него дома нашли отнятый мобильный телефон и… игрушечный пистолет.

Впрочем, на серьезность ответственности это не повлияет.

Начато производство по статье «разбой». За совершенное преступное деяние ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.